بحث نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف والمدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس عددا من القضايا الصحية والادارية التي تهم الجانبين.
واوضح خميس انه يتم العمل حاليا في التعاونية على برنامج معلوماتية في هذا الشأن، آملا في ان ينجز خلال العام الجاري. واكد كذلك ان التعاونية تلتزم التزاما كاملا بالطابع الاستشفائي وبالوصفة الطبية، مبديا استعداده الدائم للتعاون مع الاطباء ونقابتهم.
ولفت النقيب ابو شرف من ناحيته الى ان النقابة تعمل على ادخال بعض التعديلات على الوصفة الطبية الموحدة، بالشكل والمضمون، لمعالجة بعض الثغرات فيها، خصوصا في ما يتعلق بموضوع العلاج الدائم، اضافة الى تحديث جدول الاعمال الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر خميس لأبو شرف: نعمل على برنامج معلوماتية لفصل أتعاب الاطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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