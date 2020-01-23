أساقفة زحلة والبقاع: للصلاة من أجل وحدة المسيحيين وتضامن البقاعيين

دعا أساقفة زحلة و​البقاع​ خلال اجتماعهم الدوري "الى اهمية ​الصلاة​ لأجل وحدة المسيحيين التي تمت في كاتدرائية ​سيدة النجاة​ في حضور أساقفة المدينة والآباء ممثلي جميع الكنائس والجوقات وجمهور من المؤمنين".

وأشار الأساقفة في بيان لهم إلى أنهم إطلعوا على الشؤون المعيشية والإقتصادية الصعبة لأبناء زحلة والجوار، مستنكرين "​عملية خطف​ رئيس ​جمعية تجار زحلة​ السابق ​ايلي شلهوب​ من امام منزله في زحلة على ايدي ملثمين وتركه لاحقا في ​بعلبك​ بعدما سلبوه سيارته ومبلغا من ​المال​".

وناشد المجتمعون "اهلنا في البقاع لتعزيز التضامن في ما بيننا، وللتأكيد مرة اخرى على روابط الإخوة التي تجمعنا، فنقف معا سدا منيعا ضد من يحاول النيل من كرامة ​الانسان​ وحريته وحقوقه وممتلكاته بالتعدي او بالخطف او بالسرقة".