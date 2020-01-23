أساقفة زحلة والبقاع: للصلاة من أجل وحدة المسيحيين وتضامن البقاعيين

دعا أساقفة زحلة والبقاع خلال اجتماعهم الدوري "الى اهمية الصلاة لأجل وحدة المسيحيين التي تمت في كاتدرائية سيدة النجاة في حضور أساقفة المدينة والآباء ممثلي جميع الكنائس والجوقات وجمهور من المؤمنين".
وأشار الأساقفة في بيان لهم إلى أنهم إطلعوا على الشؤون المعيشية والإقتصادية الصعبة لأبناء زحلة والجوار، مستنكرين "عملية خطف رئيس جمعية تجار زحلة السابق ايلي شلهوب من امام منزله في زحلة على ايدي ملثمين وتركه لاحقا في بعلبك بعدما سلبوه سيارته ومبلغا من المال".
وناشد المجتمعون "اهلنا في البقاع لتعزيز التضامن في ما بيننا، وللتأكيد مرة اخرى على روابط الإخوة التي تجمعنا، فنقف معا سدا منيعا ضد من يحاول النيل من كرامة الانسان وحريته وحقوقه وممتلكاته بالتعدي او بالخطف او بالسرقة".
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