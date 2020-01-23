الرئيس عون استقبل الوزير بقرادوني والنائب اميل رحمه

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، الوزير السابق ​كريم بقرادوني​ واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة ومرحلة ما بعد تشكيل ​الحكومة​ ​الجديدة​.

كذلك، استقبل الرئيس عون النائب السابق ​اميل رحمه​ الذي اوضح بعد اللقاء انه بحث مع رئيس الجمهورية في عمل ​الحكومة الجديدة​ مركزا على اهمية اعطائها الفرصة وعدم المحاكمة على النوايا "والا نكون نصطاد في خراب البلد بايدينا".

واضاف : "لقد اسس الشعب لمعارضة فلتكن بناءة لان النواب لم يستطيعوا سابقا تشكيل معارضة لان حكومات الوحدة الوطنية كانت بمثابة مجلس نواب مصغر افرز خلافات داخل ​السلطة​ جمدتها وعطلتها. الان هناك معارضة شعبية واخرى نيابية، والمعارضتان امامهما دور اساسي للنهوض بالوطن مثلما هو دور الحكومة اساسي في ان تطرح برامج اساسية تكون بعيدة عن الفشل و​الفساد​".