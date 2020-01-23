الرئيس عون استقبل الوزير بقرادوني والنائب اميل رحمه

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، الوزير السابق كريم بقرادوني واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة ومرحلة ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
كذلك، استقبل الرئيس عون النائب السابق اميل رحمه الذي اوضح بعد اللقاء انه بحث مع رئيس الجمهورية في عمل الحكومة الجديدة مركزا على اهمية اعطائها الفرصة وعدم المحاكمة على النوايا "والا نكون نصطاد في خراب البلد بايدينا".
واضاف : "لقد اسس الشعب لمعارضة فلتكن بناءة لان النواب لم يستطيعوا سابقا تشكيل معارضة لان حكومات الوحدة الوطنية كانت بمثابة مجلس نواب مصغر افرز خلافات داخل السلطة جمدتها وعطلتها. الان هناك معارضة شعبية واخرى نيابية، والمعارضتان امامهما دور اساسي للنهوض بالوطن مثلما هو دور الحكومة اساسي في ان تطرح برامج اساسية تكون بعيدة عن الفشل والفساد".
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