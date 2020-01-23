بوتين من اسرائيل: لعدم تكرار مأساة الحرب العالمية الثانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيره ال​إسرائيل​ي ​رؤوفين ريفلين​، في ​تل أبيب​، ان "الهولوكوست هي مأساة مشتركة ل​روسيا​ وإسرائيل، و40% من ضحاياها كانوا من الاتحاد السوفيتي"، لافتاً الى "ضرورة الحرص حتى لا يتكرر التاريخ"، داعيا إلى "التصدي ل​معاداة السامية​"، موضحاً ان "​القيادة​ الإسرائيلية تبذل جهودا بهدف الحفاظ على ذاكرة الأحداث التراجيدية للحرب العالمية الثانية" .

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