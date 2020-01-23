محكمة العدل الدولية تعلن اختصاصها للنظر في قضية "الإبادة" ضد بورما

أعلنت ​محكمة العدل الدولية​ اليوم إن لديها الاختصاص للبت في قضية مرفوعة رفعتها ​غامبيا​ ضد ​بورما​ بتهمة ارتكاب "الإبادة" بحق ​الروهينغا​ المسلمين. وقال القاضي عبد القوي ​أحمد يوسف​ الذي يترأس المحكمة ومقرها ​لاهاي​ "خلصت المحكمة إلى أن لديها صلاحيات مبدئية للبت في القضية". وستعلن المحكمة أيضا ما إذا كانت ستوافق على تدابير طارئة طلبتها غامبيا ضد بورما لمنع مزيد من أعمال ​العنف​ بحق هذه الأقلية.

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