سلطات الصين تفرض الحجر الصحي على مدينة ثانية بسبب فيروس كورونا

قررت ​السلطات الصينية​ فرض الحجر الصحي بحكم الأمر الواقع على مدينة ثانية بهدف منع انتشار وباء كورونا المستجدّ الذي تسبب باتخاذ تدبير مماثل في مدينة ووهان. وأعلنت بلدية المدينة أن حركة القطارات ستتوقف في هوانغانغ التي تعدّ 7,5 مليون نسمة والواقعة على بعد سبعين كيلومتراً نحو شرق ووهان، حتى إشعار آخر.

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