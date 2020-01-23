إمرأة بحالة سُكر شديدة تفتعل شجارا في طائرة ركاب متجهة إلى دبي

وقع شجار على متن ​طائرة​ الركاب التابعة لشركة الطيران الروسية Pegas Fly، المتجهة من أوفا إلى دبي، بسبب امرأة روسية في حالة سكر شديد.

وأفاد شهود أن "امرأة ثملة بدأت بعد إقلاع الطائرة ترقص وتغني بصوت عال. وبعد أن أعرب بعض الركاب عن عدم ارتياحهم لتصرفها باتت تصرخ وانهالت عليهم بالشتائم".

وكانت ​المرأة​ عنيفة وشديدة اللهجة حين فقدت السيطرة على نفسها وهاجمت الرجال الذين قدموا لها ملاحظات وضربتهم بقبضاتها وبحقيبة يدها ولم تستجب لرجاء المضيفة التي دعتها إلى الهدوء.

ثم ربط المسافرون يديها بشريط لاصق فهدأت ونامت. وسلم طاقم الطائرة المرأة المشاغبة لشرطة دبي بعد هبوط الطائرة في ​الإمارات​.