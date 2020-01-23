وقع شجار على متن طائرة الركاب التابعة لشركة الطيران الروسية Pegas Fly، المتجهة من أوفا إلى دبي، بسبب امرأة روسية في حالة سكر شديد.
وأفاد شهود أن "امرأة ثملة بدأت بعد إقلاع الطائرة ترقص وتغني بصوت عال. وبعد أن أعرب بعض الركاب عن عدم ارتياحهم لتصرفها باتت تصرخ وانهالت عليهم بالشتائم".
وكانت المرأة عنيفة وشديدة اللهجة حين فقدت السيطرة على نفسها وهاجمت الرجال الذين قدموا لها ملاحظات وضربتهم بقبضاتها وبحقيبة يدها ولم تستجب لرجاء المضيفة التي دعتها إلى الهدوء.
ثم ربط المسافرون يديها بشريط لاصق فهدأت ونامت. وسلم طاقم الطائرة المرأة المشاغبة لشرطة دبي بعد هبوط الطائرة في الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر إمرأة بحالة سُكر شديدة تفتعل شجارا في طائرة ركاب متجهة إلى دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.