بيدرسن سيتوجه إلى دمشق للقاء المعلم نهاية الشهر الحالي

أعلن مصدر دبلوماسي، بأن المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​، غير بيدرسن، سيعقد محادثات مع وزير الخارجية السوري، ​وليد المعلم​ يوم 29 من الشهر الحالي في دمشق.

وأشار المصدر لـ"وكالة ​سبوتنيك​"، إلى أنه "سيصل بيدرسن إلى دمشق يوم 28 كانون الثاني، ويلتقي بوزير الخارجية في 29 وسيغادر يوم 30 منه، أو ربما قبل ذلك ".

ويجدر الذكر أن أعمال لجنة مناقشة ​الدستور السوري​ انطلقت في جنيف في 30 تشرين الأول 2019، تحت رعاية ​الأمم المتحدة​، واختتمت الجلسة الثانية لاجتماعات اللجنة في 29 تشرين الثاني دون الاتفاق على جدول أعمال اللجنة.