بيدرسن سيتوجه إلى دمشق للقاء المعلم نهاية الشهر الحالي

أعلن مصدر دبلوماسي، بأن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، سيعقد محادثات مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم يوم 29 من الشهر الحالي في دمشق.
وأشار المصدر لـ"وكالة سبوتنيك"، إلى أنه "سيصل بيدرسن إلى دمشق يوم 28 كانون الثاني، ويلتقي بوزير الخارجية في 29 وسيغادر يوم 30 منه، أو ربما قبل ذلك ".
ويجدر الذكر أن أعمال لجنة مناقشة الدستور السوري انطلقت في جنيف في 30 تشرين الأول 2019، تحت رعاية الأمم المتحدة، واختتمت الجلسة الثانية لاجتماعات اللجنة في 29 تشرين الثاني دون الاتفاق على جدول أعمال اللجنة.
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