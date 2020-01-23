كوبيش: يتعين على الوزيرات المساعدة في توجيه عمل الحكومة

توجه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش للبنانيين، بالقول:"لا تدعوا الاعتبارات السياسية تطمس انجازا ايجابيا كبيرا وهو وجود 6 نساء في الحكومة أي 30 بالمئة، وامراة للمرة الاولى كنائب لرئيس الوزراء ووزيرة للدفاع".
وفي تصريح له، رأى كوبيش أن "النساء تستمر في قيادة الثورة السلمية والان يتعين على الوزيرات المساعدة في توجيه عمل الحكومة نحو تلبية تطلعات واحتياجات الناس حتى يحدث العمل فرقا حقيقيا".
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