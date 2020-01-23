كوبيش: يتعين على الوزيرات المساعدة في توجيه عمل الحكومة

توجه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​ للبنانيين، بالقول:"لا تدعوا الاعتبارات السياسية تطمس انجازا ايجابيا كبيرا وهو وجود 6 نساء في ​الحكومة​ أي 30 بالمئة، وامراة للمرة الاولى كنائب لرئيس الوزراء ووزيرة للدفاع".

وفي تصريح له، رأى كوبيش أن "النساء تستمر في قيادة ​الثورة​ السلمية والان يتعين على الوزيرات المساعدة في توجيه عمل الحكومة نحو تلبية تطلعات واحتياجات الناس حتى يحدث العمل فرقا حقيقيا".