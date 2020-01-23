أكد سفير ​الإتحاد الأوروبي​ في ​لبنان​ ​رالف طراف​ أن "​الاتحاد الأوروبي​ ملتزم بمساعدة لبنان اذا نُفذت إصلاحات بنيوية". وفي دردشة مع الاعلاميين بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، لفت طراف الى "اننا اتفقنا على ان الحكومة تحتاج الى التركيز على الملفات الاقتصادية ومعالجة ​الأزمة​". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير الإتحاد الأوروبي بلبنان: ملتزمون بمساعدة لبنان اذا نُفذت إصلاحات بنيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.