القاضي جورج رزق أخلى سبيل هدى سلوم بكفالة مالية

أخلى قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​ بالانتداب جورج رزق سبيل المدير العام ل​مصلحة تسجيل السيارات​ ​هدى سلوم​ مقابل كفالة قدرها 25 مليون ليرة لبنانية وجوزيف حنوش بـ 500 ألف ليرة لبنانية وناجي برهوم مقابل 10 ملايين ليرة لبنانية.

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