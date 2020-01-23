سانا: مقتل عدد من الجنود الأتراك ومسلحين موالين لأنقرة بانفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة

أفادت وكالة "سانا" السورية بمقتل عدد من الجنود الأتراك ومسلحين موالين لها ب​انفجار​ ​سيارة مفخخة​ قرب قرية حمام التركمان بريف ​الرقة​ الشمالي في ​سوريا​.

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