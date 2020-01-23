مكتب باسيل:زار دافوس على نفقته الخاصة ولم يكلّف المالية العامة قرشا واحدا

رد المكتب الإعلامي لوزير السابق ​جبران باسيل​ على ما أوردته احدى الصحف عن أن باسيل سافر إلى دافوس على حساب الخزينة، موضحا ان باسيل تلقى دعوة رسمية وقرر تلبيتها حين كان وزيرا للخارجية كما رئيس الجمهورية‏ كلّفه تمثيله بهذه المناسبة .

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ولفت الى أنه على الرغم من ذلك قام باسيل بالزيارة على نفقته الخاصة بصورة كاملة ولم يكلّف ​المالية العامة​ قرشا واحدا، معتبرا أن الصحيفة المذكورة وفي سياق الحملة المكشوفة ضد الوزير باسيل ‏أوردت معطيات منافية للحقيقة وساهمت ‏في حملة الشائعات التي تتنقالها وسائل التواصل الإجتماعي من دون أن يكون لها أساس من ​الصحة​.

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وقال: "انه من المؤسف حقا أن تحل الشائعة مكان الحقيقة وأن تصبح وظيفة بعض الإعلام الترويج للشائعة بدل أن تكون رسالته بث الحقيقة للرأي العام".