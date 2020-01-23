مكتب باسيل:زار دافوس على نفقته الخاصة ولم يكلّف المالية العامة قرشا واحدا

رد المكتب الإعلامي لوزير السابق جبران باسيل على ما أوردته احدى الصحف عن أن باسيل سافر إلى دافوس على حساب الخزينة، موضحا ان باسيل تلقى دعوة رسمية وقرر تلبيتها حين كان وزيرا للخارجية كما رئيس الجمهورية كلّفه تمثيله بهذه المناسبة .
ولفت الى أنه على الرغم من ذلك قام باسيل بالزيارة على نفقته الخاصة بصورة كاملة ولم يكلّف المالية العامة قرشا واحدا، معتبرا أن الصحيفة المذكورة وفي سياق الحملة المكشوفة ضد الوزير باسيل أوردت معطيات منافية للحقيقة وساهمت في حملة الشائعات التي تتنقالها وسائل التواصل الإجتماعي من دون أن يكون لها أساس من الصحة.
وقال: "انه من المؤسف حقا أن تحل الشائعة مكان الحقيقة وأن تصبح وظيفة بعض الإعلام الترويج للشائعة بدل أن تكون رسالته بث الحقيقة للرأي العام".
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