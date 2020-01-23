مجهولون أحدثوا ثقبا في أحد خطوط نقل البترول العراقي في العبودية

اقدم مجهولون على إحداث ثقب في أحد خطوط نقل البترول العراقي التي تعبر بلدة العبودية الحدودية الى مصفاة النفط في البداوي، بهدف سرقة ما أمكن من مواد نفطية.
وطالب أهالي العبودية الجهات الامنية المعنية "العمل على فتح تحقيق بما هو حاصل لكشف الجناة الذين نفذوا عملية ثقب الانبوب". كما طالبوا المسؤولين في مصفاة طرابلس "إيفاد المهندسين المختصين للاسراع بسد الانبوب المثقوب مخافة التسبب باندلاع حريق في هذه المواد النفطية المتسربة التي تسببت ايضا بتلوث مياه النبع في البلدة".
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