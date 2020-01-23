السيسي: أهل الشر حاولوا تدمير القيم الوطنية خلال السنوات الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القيم المصرية الوطنية تعرضت خلال السنوات الماضية لمحاولات مستمية من قبل أهل الشر ومن يعاونهم للقفز عليها طمعًا في تنفيذ مخططاتهم الخبيثة في القضاء على أسس ومبادي الدولة الوطنية.
وأضاف السيسي، خلال كلمته باحتفالية ذكرى عيد الشرطة الموافق 25 يناير من كل عام: "لكن الله يسخر دائمًا لهذا الوطن من أبنائه من يقف حائلًا أمام الطامعين".
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