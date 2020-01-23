في حفل عيد الشرطة.. السيسي يتحدث عن ذكرى ثورة يناير ويشكر المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "ذكرى عيد الشرطة يتواكب اليوم مع ذكرى ثورة 25 يناير بمطالبها النبيلة لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري ولا يفوتني أن أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لأبناء شعب مصر في هذه المناسبة الغالية متطلعين لاستكمال مسيرة التنمية".

وتابع الرئيس السيسي: "نمضي لبناء الدولة الحديثة التي يسودها العدل وتعلو فيها قيمة الإنسان المصري وتحية لكل إمرأة حافظت على بيتها وتحية لكل رجل واجه الشدائد والمحن وتحية لشباب مصر الواعد وقود الوطن".

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وتابع الرئيس: "التاريخ سيتوقف طويلًا بإعجاب أمام التجربة المصرية النابعة من عزيمة شعب مصر الذي أدرك أن مستقبله لن يبنيه غيره فصبر وتحمل أوضاع إصلاح اقتصادي غير مسبوقة لكنه مضى رافعًا شعار نكون أو لا نكون ورأى العالم أجمع كيف تحولت مصر إلى واحة من الأمن والاستقرار في فترة قصيرة".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، احتفالية عيد الشرطة المصرية، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

ويشارك في الاحتفالية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.