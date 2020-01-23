السيسي: عيد الشرطة مناسبة لجميع المصريين وليس مقصورا على رجالها فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاحتفال بعيد الشرطة مناسبة وطنية لجيمع المصريين وليس رجال الشرطة فقط.

وأضاف السيسي، خلال كلمته باحتفالية ذكرى عيد الشرطة الموافق 25 يناير من كل عام: "تمتزج فيه مشاعر الفخر بتحضيات رجال هانت عليهم أنفسهم ولم يهن عليهم وطنهم فقاتلوا دفاعًا عن شرف الوطن وإعلاءً لقيمته العليا التي سكنت داخل نفوسهم واستقرت داخل ضمائرهم".

وتابع الرئيس: "ومع شعورنا بالفخر يتنامى لدينا إحساس بأن جينات الصمود متأصلة ومتوطنة تنبت بها الأرض المصرية الطيبة أجيال وراء أجيال، والملحمة التي سطرها رجال الشرطة البواسل ستبقى محفورة في وجدان وعقول الشرطة وأبناء هذه الهيئة الوطنية الموقرة".

Advertisements

وأكد الرئيس: "عيد الشرطة ليس مقصورا على رجالها فحسب وإنما هو عيد لكل المصريين فأبنائها لم يكونوا منفصلين في يوم من الأيام عن آلام الوطن وآماله وهم جزء من النسيج الوطني".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، احتفالية عيد الشرطة المصرية، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

ويشارك في الاحتفالية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.