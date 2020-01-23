رئيس جامعة بنها يجري تعيينات جديدة بالجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، قرارًا بتعين الدكتور أشرف عبدالحميد فاروق الأستاذ بقسم الكمياء بكلية العلوم، وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وكلف رئيس الجامعة عمر محمد منيب، كبير أخصائيين إعلام بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإعلام، للقيام بعمل مدير عام العلاقات العامة والإعلام لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة.

وأصدر رئيس الجامعة قرارًا بتكليف هويدا فوزي أحمد الشيخ كبير أخصائيين شئون مالية بدرجة مدير عام بالمجموعة التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة، للقيام بعمل أمين كلية الآداب بدرجة مدير عام، لحين الانتهاء من اجراءات شغل الوظيفة.

من جانبه قال الدكتور جمال السعيد، إن الجامعة حريصة على سرعة إصدار قرارات تعيين الوكلاء ورؤساء الأقسام بالكليات ومديري العموم، في إطار خطتها لاستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعة.