حاملة الحديد في قنا.. "ست بمية راجل" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي عبد الودود:

تصحو السيدة صباح أحمد إبراهيم، من محافظة قنا، كل يوم قبل طلوع الشمس بحثًا عن الرزق، لتضع على عاتقها ضرورة العودة بقوت أولادها مهما كانت مشقة مهمتها.

اختارت صباح الغدو مبكرًا لتذهب بها خطوات أقدامها نحو مهنة شاقة "حمل الحديد والأسمنت"، اشتهر بمزاولتها الرجال، "فهي تحتاج لأصحاب العضلات المفتولة" ومن يقوى على "الحِمل الشديد"، لكن يبدو أن السيدة تحدت "الصعاب والرجال معًا" وتفوقت باقتدار رغم أن عمرها 53 عامًا.

صباح تتحدى الظروف

تفوق صباح لم يكن من فراغ فدافع توفير قوت يوم أسرتها والرزق الحلال، كان له عاملا كبيرًا بعدما ذكرت في حديثها لوسائل الإعلام تخلى زوجها عنها، وتركها مع أبنائها الثلاثة؛ بسبب تراكم الديون عليه.. "ربنا بيعين.. والرزق على الله".

"ست بمية راجل"

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كلمة رددها أهالي في قرية السنابسة التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا التي تنتمي إليها السيدة، بعد أن وجدوها تعتمد على نفسها ولم يشعر أحد بالضائقة التي تتعرض لها وأصرارها على "كسب القوت الحلال".

"الحمل الثقيل"

وذكرت صباح إبراهيم، أنها كانت لا تلقي بالا لـ"ثقل الحديد والأسمنت على أكتافها"، فقط تَسعد في النهاية بما توفره من أموالا بسيطة لسد حاجة أسرتها "بقول الحمد لله على كل حال وعلى الرزق اللي بلاقيه آخر اليوم وببقى مبسوطة وعيالي فرحانين ومستورين".

تكريم صباح

كان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا استقبل، أمس الأربعاء، صباح أحمد علي إبراهيم، البالغة من العمر 53 عامًا، لتكريمها ومنحها شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لجهودها في تربية أبنائها.