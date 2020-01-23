"اتحضر للأخضر".. ندوة تثقيفية بـ"تربية المنيا" لنشر الوعي البيئي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

احتفلت كلية التربية، جامعة المنيا، بيوم البيئة الوطني 2020، تحت شعار "اتحضر للأخضر" بفعاليات شملت احتفالية وندوات توعوية؛ بهدف نشر وزيادة الوعي البيئي، والممارسات الصحيحة تجاه البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأفاد بيان أصدرته الجامعة، اليوم الخميس، أنّ فعاليات الاحتفالية، شملت عقد ندوة توعوية للطلاب قامت بتسليط الضوء على أهمية وأهداف المبادرة، وكيفية المحافظة على البيئة، والحث على المشاركة في الحفاظ عليها، والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضح "البيان"، أنه أشرف على التنظيم الدكتورة

أسماء عبد الحميد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة الدكتور إدريس سلطان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد عبد العظيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بالتنسيق مع الدكتور عبد العزيز حسب الله مدير وحدة ضمان الجودة وفريق الجودة بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.