غزة: أكثر من ألفي دونم زراعي تضررت من رش إسرائيل مبيدات سامة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):

أشار تقرير حكومي نُشر في قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى أن أكثر من ألفي دونم زراعي في القطاع تضررت من جراء قيام إسرائيل مؤخرا برش مبيدات سامة على أراضٍ زراعية.

وقدر تقرير، أصدرته وزارة الزراعة التي تديرها حركة "حماس" في غزة، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمحاصيل الزراعية شرقي القطاع نتيجة رشها بالمبيدات السامة بمليون وربع المليون دولار.

وذكر التقرير أن الأضرار شملت معظم الزراعات الشتوية مثل القمح والشعير والفول والبازلاء والملفوف والبصل والكوسا، بالإضافة للمزروعات الورقية مثل السبانخ والبقدونس.

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واعتبر التقرير الحكومي أن رش إسرائيل المبيدات السامة على الأراضي الزراعية "يمثل جريمة بشعة"، مطالبا المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الخسائر المسجلة ومحاسبة إسرائيل على ذلك.

وبحسب مصادر فلسطينية فإن مروحيات إسرائيلية عمدت على مدار عدة أيام متتالية هذا الأسبوع على رش مبيدات سامة على الأراضي الزراعية الواقعة قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وترش إسرائيل مع مطلع كل عام مبيدات كيميائية على طول السياج الأمني الممتد بطول نحو 40 كيلومترا شرق القطاع لاعتبارات أمنية، حيث تقول إنها تتعلق بمنع نمو نباتات وأعشاب إلى ارتفاع يحد من قدرتها على مراقبة المنطقة الأمنية العازلة التي تفرضها بعمق أكثر من 300 متر عن السياج.