وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية في حفل عيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قدم وزير الداخلية اللواء محمود توفيق هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة .
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