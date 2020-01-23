محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: قدم وزير الداخلية اللواء محمود توفيق هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية في حفل عيد الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.