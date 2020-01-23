بالأسماء.. إصابة 11 عاملًا في انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

أصيب 11 عاملًا زراعيًا اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة.

استقبل مستشفى أبو المطامير كل من راضي صبحي الزواوي ١٤ سنة، ومحمد عيد ١٤ سنة، ومحمود أحمد الفيومي ١٨ سنة، وخلف الله أحمد خلف ٢٠ سنة، ومصطفى كامل عبدالرازق حميدة ١٥ سنة، وأحمد سعيد جمعة ١٥ سنة، ومنة محمود إبراهيم ١٣ سنة، وأيمن فضل عواد 16 سنة، وأسامة فضل عواد ١٨ سنة، ومحمود خالد رياض الزعويلي ١٤ سنة، وإخلاص عوض زكي ٣٤ سنة.

أزيلت آثار الحادث، وحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.