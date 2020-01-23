الاحتلال الإسرائيلي يعقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، عقب عمليات دهم وتفتيش منازلهم، وذلك في إطار ممارساتها اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
"إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيًا من المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، كما اعتقلت اثنين آخرين من مدينة طوباس، عقب عمليات دهم وتفتيش منازلهم".
نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية قولها
على مداخل البلدات والمخيمات بمدينة الخليل، ومحيط مدينة القدس وبلداتها القديمة، وأغلقت عددا من الشوارع والطرقات في البلدة القديمة من القدس ومنعت المواطنين من الدخول إلى جميع الشوارع المؤدية إلى حائط البراق.
وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية
كما أغلقت قوات الاحتلال عددًا من الطرق في الأحياء المقدسية المحيطة بالبلدة القديمة، وباب العامود واعاقت حركة تنقل المواطنين.
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