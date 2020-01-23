عمليات البصرة تنفي قطع الطرق المؤدية إلى الموانئ العراقية

نفت قيادة عمليات البصرة التقارير الإخبارية التي أفادت بقطع الطرق كافة المؤدية إلى الموانئ العراقية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ذكرت القيادة العراقية - في بيان لها أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس - أن جميع الطرق

المؤدية إلى الموانئ مفتوحة أمام حركة السير، وأن التقارير التي أفادت بذلك لا أساس لها من الصحة.



كانت تقارير إخبارية أفادت بأن متظاهرين محتجين في البصرة أغلقوا الطرق كافة المؤدية

إلى الموانئ والحقول النفطية جنوبي العراق.



تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يشهد فيه العراق توترًا حادًا؛ إثر استقالة الحكومة جراء التظاهرات المطالبة بنظام جديد من جهة، وأزمة اغتيال قادة الحشد الشعبي في مطار بغداد من جهة أخرى، وسط أجواء يصعب التكهن خلالها بما ستؤول إليه الأمور، بحسب مراقبين.

