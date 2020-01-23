وزير خارجية ألمانيا يشارك في اجتماع دول الجوار الليبي بالجزائر

شارك وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في اجتماع دول الجوار الليبي ، والذي بدأ في وقت سابق اليوم الخميس بالجزائر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وكان الاجتماع قد عُقد بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة.. ويشارك في الاجتماع كل من (مصر وتونس والسودان وتشاد

والنيجر ومالي إضافة للجزائر).



ويهدف الاجتماع لتدعيم التنسيق والتشاور بين دول الجوار الليبي والفاعلين الدوليين، من أجل دعم الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية، لتمكين

ليبيا من تجاوز الظرف العصيب الذي تعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار .



كما يستعرض التطورات الأخيرة في ليبيا على ضوء المساعي التي تبذلها الجزائر تجاه الأطراف الدولية الليبية والأطراف الدولية الفاعلة ونتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار، لتمكين الليبيين من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

