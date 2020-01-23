السفير العراقي في لندن يدعو بريطانيا لدعم بلاده ثقافيًا واقتصاديًا

دعا السفير العراقي في لندن، محمد جعفر الصدر، اليوم الخميس، المؤسسات والشركات البريطانية كافة إلى دعم العراق ثقافيًا واقتصاديًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



قالت وزارة الخارجية - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية

- إن سفير العراق في لندن محمد جعفر الصدر، شارك في احتفالية إنجاز أعمال متحف البصرة الحضاري التي نظمها المعهد البريطاني لدراسة العراق وجمعية أصدقاء متحف البصرة في العاصمة البريطانية لندن.



وأضافت أن السفير أكد دور الثقافة المهم في بناء المجتمعات وضرورة حماية الإرث التاريخي الكبير للعراق، لما يشكله متحف البصرة الحضاري من خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

ودعا السفير، المؤسسات والشركات البريطانية كافة إلى دعم العراق ثقافيًا واقتصاديًا.

