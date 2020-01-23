أفادت وزارة الدفاع التونسية بإصابة متسلل بطلق ناري في ساقه لدى محاولته اجتياز الحدود الليبية، ضمن مجموعة تمكن أفرادها من الفرار داخل ليبيا بعد تصدي القوات التونسية لهم في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
إلى التدخل ومواجهة محاولة بعض الأشخاص اجتياز الحدود.
أوضحت الوزارة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء التونسية، اليوم الخميس، أن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة (ولاية تطاوين) رصدت مساء الأربعاء، تحركات مشبوهة بالمنطقة العسكرية العازلة هناك، مما دفعها
العنصر العسكري إلى إطلاق أعيرة نارية باتجاه الأرجل، ما أجبر أفراد المجموعة على الفرار والتوغل داخل التراب الليبي.
وأشارت إلى أن الوحدات العسكرية تفطنت لدى وصولها للمكان إلى وجود مجموعة من الأشخاص على مستوى الساتر الترابي لم يمتثلوا إلى إشارات ونداءات التوقف الموجهة إليهم بواسطة مضخم الصوت ما دفع بالقوات العسكرية - في مرحلة أولى - إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء، وأمام عدم الامتثال اضطر
وتابعت الدفاع التونسية أنه تم العثور إثر تفتيش المكان على شخص من هذه المجموعة مصابًا بعيار ناري على مستوى ساقه اليمنى، وقد تبين أنه من أصول أفريقية ودون وثائق هوية وكان رفقة المجموعة بصدد محاولة فتح ثغرة بالساتر الترابي، تحضيرًا لاجتياز الحدود التونسية على متن سيارة كانت تنتظرهم داخل الحدود الليبية قبل أن تعود أدراجها وتتوغل في التراب الليبي، مشيرة إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التونسية: إصابة متسلل بطلق ناري على الحدود الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.