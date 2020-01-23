الرئيس الأوكراني: إنهاء الحرب في دونباس يتوقف على رغبة أطراف الصراع

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يعتقد أن الحرب في إقليم دونباس تنتهي ما إذا رغبت كل أطراف الصراع في ذلك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



أضاف زيلينسكي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "لم نتمكن حتى الآن من التوصل لوقف تام لإطلاق النار ولا

نزال نفقد مواطنينا".



وأكد أنه إذا رغبت كل الأطراف في إنهاء الحرب فستنتهي الحرب غدًا، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تدافع عن أرضها، كما لفت الرئيس الأوكراني إلى أنه رغم عرقلة قمة صيغة نورماندي - الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا

- في السنوات الماضية، إلا أنه تم عقد اجتماع زعماء "رباعية نورماندي" بمشاركة روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا.



وأعرب زيلينسكي عن امتنانه لعقد اجتماع صيغة نورماندي في ديسمبر الماضي بعد عرقلته لثلاثة أعوام، مشيدًا بدور فرنسا وألمانيا في دعم هذا الاجتماع.



يذكر أن الرئيس الأوكراني التقى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقصر الإليزيه في 9 ديسمبر الماضي.

