مصر: فحص المسافرين القادمين من الصين بعد انتشار "كورونا"

بدأ مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في فحص الركاب القادمين من الصين كإجراء احترازي تنفيذاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد وسط الركاب. وقالت مصادر بالمطار إنه "تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمطار القاهرة ضمن خطة لوزارة الصحة المصرية بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد.. كما أن كل المطارات المصرية في حالة تأهب قصوى وتلقت نفس التعليمات لكن معظم الرحلات القادمة من الصين يستقبلها مطار القاهرة.

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