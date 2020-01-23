الصين تغلق مدينة ووهان مركز انتشار فيروس "كورونا"

أغلقت الصين مدينة يقطنها 11 مليون نسمة تعتبر مركز انتشار فيروس كورونا الجديد الذي قتل 17 شخصاً وأصاب نحو 600 في حين تسعى السلطات الطبية على مستوى العالم لمنع انتشاره.

ويخشى المسؤولون بقطاع الصحة من تسارع انتقال العدوى في الوقت الذي يسافر فيه مئات الملايين من الصينيين في الداخل والخارج أثناء عطلة رأس السنة القمرية التي تمتد أسبوعاً.

وتم رصد حالات في أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة، مما عزز المخاوف من أن الفيروس ينتشر بالفعل على مستوى العالم.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن حكومة ووهان المحلية أعلنت أنها ستغلق شبكات النقل في المناطق الحضرية وتعلق رحلات الإقلاع الجوية من المدينة اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً (0200 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس.

لكن وسائل إعلام محلية قالت، إن بعض شركات الطيران ما زالت تعمل بعد هذا الموعد.

Advertisements

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية صوراً لمحطة قطارات هانكو، وهي أحد مراكز المواصلات الرئيسية في ووهان، وقد بدت شبه مهجورة وعلى بواباتها حواجز، وحثت الحكومة المواطنين على عدم مغادرة المدينة إلا في الظروف الطارئة.

وقالت مفوضية الصحة الوطنية إنه تأكدت 571 حالة إصابة بالفيروس و17 حالة وفاة حتى يوم الأربعاء.

اقرأ أيضاً... الصين تؤكد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 571

وعززت المطارات على مستوى العالم فحص الركاب القادمين من الصين، ورجح المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقييم للمخاطر انتشار الفيروس بدرجة أكبر على مستوى العالم.

وكانت أستراليا وبريطانيا ضمن الدول التي نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى ووهان إلا للضرورة القصوى.