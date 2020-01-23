كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير عسكري يتوقع: إيران ستشهد المزيد من حوادث الاغتيالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء محمد رشاد بيومي، عن السبب وراء حوادث الاغتيالات لقيادات عسكرية إيرانية.

وفي تصريحات لصحيفة عكاظ، اليوم الخميس، قال بيومي: "محافظة الأهواز، تضم مدينة الأحواز ذات الكثافة السكانية العربية التي تطالب بالاستقلال عن إيران، ويمارس فيها الحرس الثوري ضد أهالي المدينة كل أعمال العنف والقمع والإعدامات اليومية والتعذيب داخل السجون، وحرمانهم من حقوقهم المادية والمعنوية".

وتوقع بيومي، أن يكون أهالي الإقليم وراء الاغتيال، مؤكدًا أن الآلاف من أهالي الإقليم مهددون بالاغتيالات والتعذيب والاعتقال ردًا على العملية.

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وقد اغتيل قائد ميليشيا الباسيج عبدالحسين مجدمي بالأهواز، على يد مسلحين مجهولين، بعد أقل من شهر، من اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في العراق، بضربة جوية أمريكية.

وشهدت إيران، أوضاعًا غير مستقرة، واغتيالات الباسيج التي تستخدم دومًا في قمع الاحتجاجات الشعبية ستستمر، ما سيؤدي إلى حالة من الهلع بين ميليشيات النظام.