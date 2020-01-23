كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تستعد لغزو العناكب القاتلة بعد سقوط المطر المطلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد أستراليا لموجه من تفشي العناكب شديدة السمية بعد سقوط الأمطار المطلوبة للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات، وهذا جعل خطر العناكب على قائمة أكبر المخاوف المناخية في أستراليا.

وأصدرت حديقة الزواحف الأسترالية ومقرها ولاية نيو ساوث ويلز تحذيراً بشأن زيادة نشاط العنكبوت القاتل، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وقال المتحدث باسم الحديقة، دانييل رومسي في بيان نشر على فيسبوك: "أدت نوبات الطقس الحار والرطب الأخيرة إلى تحريك العناكب على العناكب الأسترالية القمعية".

وأضاف: "من المحتمل أن تكون العناكب الأسترالية القمعية هي واحدة من أخطر العناكب على هذا الكوكب، من حيث اللدغة تجاه البشر، وعلينا أن نتعامل معها بجدية شديدة".

العناكب الأسترالية القمعية، موطنه الأصلي أستراليا، لكن النوع الوحيد المعروف حتى الآن خطير على البشر، وتعيش العناكب الأسترالية القمعية في سيدني في الجزء الشرقي من نيو ساوث ويلز وفي جنوب شرق ولاية كوينزلاند المجاورة.

ووفقًا لموقع الحديقة، لدغة من هذا الوحش الزاحف يمكن أن تقتل الإنسان في 15 دقيقة فقط؛ غالبًا ما تكون مؤلمة وقد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ونبض القلب المرتفع.

على الرغم من أن هناك 13 حالة وفاة مسجلة بسبب لدغات العناكب الأسترالية القمعية، لم تحدث وفاة واحدة منذ أن تم تطوير مضاد للسموم في أوائل الثمانينيات.

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غالبًا ما تبحث العناكب الأسترالية القمعية عن الظل في المنازل وبرك السباحة في الفناء الخلفي، حيث يمكنهم البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 24 ساعة.

لتجنب الاتصال الخطير، ينصح علماء العنكبوتيات الأستراليين بعدم ترك الملابس والأحذية على الأرض، والتحقق من الأحذية قبل وضعها، وارتداء الأحذية دائمًا في الليل.

نظرًا لكون السم المضاد لعض العنكبوت مصنوع من سمومهم ، فقد شجع دانييل رومسي الناس على التقاط العناكب ووضعهم في الجرار ، بدلاً من قتلهم ، وتركهم في مراكز خاصة للإسقاط.

ويأتي تفشي العنكبوت بعد أن تسبب إعصار مداري في حدوث عواصف رعدية شديدة وأمطار خفيفة إلى معتدلة إلى جنوب شرق أستراليا الأسبوع الماضي.

تسبب المطر في إخماد بعض الحرائق ولكنه فشل في احتوائها جميعًا، مع استمرار 60 حريق مشتعلا.

شهدت أستراليا أسوأ موسم لحرائق الغابات منذ عقود، حيث تأثرت أجزاء كبيرة من البلاد منذ بداياته في أواخر يوليو.

ارتفع عدد القتلى من مئات الحرائق في أستراليا إلى 32 منذ سبتمبر. كما قتل ما يقدر بمليار حيوان، في حين أدت الحرائق إلى حرق 2500 منزل ومساحة إجمالية للأراضي العشبية تمثل ثلث مساحة ألمانيا.