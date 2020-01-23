كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 23/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 571

كشفت الكاتبة أماني البكري، مخططات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخبيثة للسيطرة على مقدرات الصومال.

أكدت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 571 حالة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الرسمي الصيني.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مواقع النظام السوري بإدلب