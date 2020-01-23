كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 23/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || تفاصيل مخططات أردوغان الخبيثة للسيطرة على نفط الصومال
كشفت الكاتبة أماني البكري، مخططات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخبيثة للسيطرة على مقدرات الصومال.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 571
أكدت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 571 حالة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الرسمي الصيني.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مواقع النظام السوري بإدلب
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقتل 40 جنديًا وإصابة 80 من قوات النظام السوري في هجوم بإدلب، حسبما ذكرت قناة العربية.