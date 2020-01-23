كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مواقع النظام السوري بإدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقتل 40 جنديًا وإصابة 80 من قوات النظام السوري في هجوم بإدلب، حسبما ذكرت قناة العربية.

وقال الجيش الروسي، إن نحو 200 مسلح هاجموا موقعًا لقوات النظام السوري في إدلب.

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وفي بيان لوزارة الدفاع الروسية، قالت فيه إنه بإمكان المدنيين الخروج من منطقة عدم التصعيد في محافظة إدلب السورية عبر ثلاث نقاط تفتيش جديدة.

وأضاف الدفاع الروسية، أنها تلقت طلبات كثيرة من مدنيين موجودين في إدلب، في مناطق تسيطر عليها فصائل مسلحة، يرغبون في العودة إلى منازلهم الواقعة في أراض تسيطر عليها قوات النظام السوري، حسب تأكيد موسكو.