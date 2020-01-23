كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الألمان العالقين في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، إن لديها معلومات في الوقت الحالي عن 74 حالة عالقة في تركيا

وأعلنت الخارجية الألمانية، ارتفاع عدد الحالات بمقدار الضعف تقريبًا منذ نهاية أغسطس الماضي، عندما كانت المعلومات آنذاك تشير إلى 38 ألمانيًا لا يسمح لهم بمغادرة تركيا، وزاد العدد إلى 55 في نوفمبر الماضي.

وأشارت الخارجية الألمانية، إلى أن هناك 59 شخصًا في الحبس في تركيا حاليًا، مقارنةً مع 60 في نوفمبر، مؤكدة أنها لم تعد تنشر بيانات عن عدد المحتجزين على خلفية جرائم، أو قضايا "سياسية".

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وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في نوفمبر الماضي أن احتجاز ألمان في تركيا يعيق تطبيع للعلاقات بين تركيا وألمانيا، وشدد على ضرورة حل هذه المسألة.

وربما تعرض المسألة في اجتماع مقرر بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب ادروغان في إسطنبول التركية يوم الجمعة المقبل.