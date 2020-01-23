كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا.. "كونتي" يلغي خطاب "دافوس" بسبب اجتماع عاجل لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغى رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، حضوره في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسبب اجتماعات عاجلة في الداخل بعد استقالة زعيم أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، حسبما أعلن المكتب الصحفي لـ"كونتي"، اليوم الخميس.

وقال ممثل المكتب الصحفي: "سيبقى كونتي في روما لحضور اجتماعات عاجلة قبل جلسة مجلس الوزراء في المساء"، كماأوردت وكالة سبوتنيك.

وأعلن لويجي دي مايو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه سيتنحى عن زعامة حركة النجوم الخمسة، رغم أنه سيحتفظ بمنصبه كوزير للخارجية الإيطالية.

يعقد الاجتماع السنوي الخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي، في قرية دافوس السويسرية في الفترة من 21 إلى 24 يناير، ويركز على القضايا البيئية أكثر من أي وقت مضى، مع قيام المنظمين بإعداد الحدث ليكون محايدًا بالكامل من الكربون، وبالتالي من بين القمم الدولية الأكثر استدامة التي عقدت على الإطلاق، ودعوة الشركات الحاضرة إلى نقل نماذج أعمالهم نحو خيارات أكثر اخضرارًا.

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وبغض النظر عن الاهتمامات البيئية والتجارية، تحتل القضايا الجيوسياسية مكانة عالية في جدول الأعمال، كما هو الحال في كل منتدى.

من بين الموضوعات الأساسية هذا العام، التوترات في الشرق الأوسط، والتطورات في ليبيا وسوريا والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والانتخابات الرئاسية التي تقترب من الولايات المتحدة.

وكانت قد ذكرت عدة صحف إيطالية، يوم الاربعاء، أنه من المتوقع أن يجتمع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، زعيم حركة النجوم الخمسة الإيطالية، مع وزراء آخرين من الحركة خلال الصباح ومن المقرر أن يعلن استقالته في اجتماع للحزب في فترة ما بعد الظهر.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، قال مصدر رفيع المستوى من حركة النجوم الخمسة، إن لويجي دي مايو سيتنحى عن منصبه كزعيم للحركة الإيطالية المشاركة في الحكم، اليوم الأربعاء.

ورفض لويجي دي مايو والمتحدث باسمه التعليق.