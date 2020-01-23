أوبامايونغ يوافق على الانضمام لبرشلونة وآرسنال يعارض

أعطى الغابوني بيير إنريك أوبامايونغ، مهاجم ٱرسنال الإنجليزي، موافقته لبرشلونة الاسباني من أجل الانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية ، اليوم الخميس، فإن النجم الغابوني يرغب بشدة في الانضمام إلى برشلونة، لكن يبقى فقط موافقة ناديه الانجليزي.

وأكد المصدر ذاته على أن ٱرسنال يمانع بشدة انتقال اللاعب لبرشلونة، خاصة وأن الأمر يتعلق بواحد من نجومه، كما أنه يعاني الأمرين هذا الموسم، باحتلاله المركز العاشر في الدوري الانجليزي الممتاز.

ويبحث برشلونة عن التعاقد مع مهاجم صريح على سبيل الإعارة إلى غاية نهاية الموسم، بعد تعرض مهاجمه الأوروغواياني، لويس سواريز للإصابة.

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