فاتي جمالي تدخل عالم الغناء

تستعد الممثلة، فاتي جمالي، لدخول ميدان الغناء، إذ ينتظر أن تصدر، اليوم الخميس، أغنيتها الأولى بعنوان “غلطة كبيرة”، صورتها فيديو كليب.

وتقيم جمالي، بمناسبة صدور جديدها، حفلا خاصا في أحد الفنادق المصنفة، يتوقع أن يحضر فيه عدد كبير من الفنانين.

وكانت جمالي، قد أعلنت سابقا نيتها دخول عالم الغناء، لتزاوج بينه والتمثيل، علما أنها صاحبة لقب مليحة العرب سابقا.

وتشهد الساحة الفنية في الفترة الحالية، دخول مغنيين لعالم التمثيل، وتجربة الممثلين للغناء، في محاولة لبلوغ الشمولية، وتحقيق النجاح، والشهرة.