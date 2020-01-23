صادم.. شابة “مربوطة” بسلاسل وقفل بسبب مرضها وشقيقها يطلب المساعدة- فيديو

“بغيتها تداوا” بهذه الكلمة بدأ ولعيد الحديث عن مرض شقيقته، التي تعاني نفسيا لأزيد من 8 سنوات، وتعيش مربوطة بسلاسل وأقفال، منذ حوالي 4 أشهر، في دوار تامجوط في منطقة أسكسي، إقليم أزيلال.

وقال ولعيد لـ”اليوم 24″ إن شقيقته، التي تبلغ من العمر 26 سنة، وتعاني مرضا نفسيا، أصبحت تشكل خطرا على نفسها، والآخرين، ما دفع إلى ربطها بالسلاسل والأقفال في يديها، ورجلها، لكي لا تهرب.

وأضاف المتحدث ذاته، “ديتها للرقيا وللمستشفى والو”، مشيرا إلى أن شقيقته “تعاني سحرا، ومَسا من الجن، حسب ما أخبره به “فقهاء”.