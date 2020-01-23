شكرا لقرائتكم خبر عن غريفث يصل صنعاء لعقد جولة مشاورات جديدة مع الحوثيين والان مع التفاصيل

الخميس 23 يناير 2020 وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ظهر اليوم الخميس إلى صنعاء.

وقال مصادر صحافية إن غريفيث وصل إلى صنعاء برفقة نائبه معين شريم . Advertisements وأضاف المصدر، أن غريفيث سيبحث مع القيادات الحوثية وقف التصعيد , وسبل عقد جولة مشاورات سياسية يمنية . وأشار إلى أن نائبه معين شريم سيخوض مشاورات تفصيلية بشأن مواضيع جولة المشاورات التي يسعى غريفيث لعقدها، واستطلاع مواقف الحوثيين من مقترحات الحل السياسي .

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