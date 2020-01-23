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أول تعليق من السفير البريطاني لدى اليمن على بيان غريفيث

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 23 يناير 2020

أيد السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون،اليوم الخميس، بيان المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث والذي أصدره مساء أمس الأربعاء.

 

وأضاف، أن أي أعمال مخالفة لهذا تهدد التقدم المحرز حتى الآن في وقف التصعيد، مؤكدا أن هناك حاجة إلى القيادة وضبط النفس المستمر قبل فوات الأوان.

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وكان غريفيث قد أصدر بيانا أمس الأربعاء أعرب من خلاله عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير في مستوى العنف في اليمن والذي أسفر عن مقتل الكثير من المدنيين الأبرياء.

 

وشدد غريفيث في بيانه ضرورة العمل على دفع عملية السلام إلى الأمام، وليس إعادتها إلى الوراء، موضحا أن اليمن عانى بما فيه الكفاية.

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