شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 جنود نيجيريين في هجوم إرهابي والان نبدء بالتفاصيل

قتل سبعة جنود نيجيريين في هجوم إرهابي على موقع عسكري في شمال شرقي نيجيريا. وأفادت مصادر عسكرية نيجيرية، أن المسلحين قدموا على متن شاحنات مجهزة برشاشات ثقيلة، مشيرةً إلى أن الهجوم خلف أيضًا فقدان جنديين وجرح خمسة آخرين.

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