شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. القنصلية في الصين تنبه من خطورة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت قنصلية المملكة في جمهورية الصين الشعبية، للمرة الثانية، تنبيها للسعوديين المقيمين هناك من خطورة انتشار فيروس "كورونا ".

ودعت القنصلية الجميع إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات الصحية اللازمة للوقاية من العدوى؛ وذلك بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة في محطات القطارات والمطارات خاصة مع قرب حلول عطلة عيد الربيع والسنة الصينية الجديدة.

وفي الحالات الطارئة الاتصال عبر الأرقام التالية: رقم قسم شؤون السعوديين بالقنصلية: 008618998378131 أو على الرقم الموحد لشؤون السعوديين في الخارج: 0096692003334.

وإحاطت القنصلية كافة المواطنين والمقيمين والزائرين بأنه قد صدر عن اللجنة الوطنية للصحة الصينية ارتفاع الحالات المصابة بفايروس "كورونا الجديد" إلى 517 حالة وبلغ عدد الوفيات 17 وفاة في مدينة أوهان حتى مساء أمس الأربعاء. وقد انتشر الفايروس إلى 24 مقاطعة بالصين.