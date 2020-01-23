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فقدان 10 مهاجرين إندونيسيين في مضيق ملقا

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أعلن مسؤول اليوم الخميس فقدان عشرة أشخاص عقب غرق قارب يقل 20 من العمال المهاجرين الاندونيسيين في مضيق ملقا.

وأضاف المسؤول أن القارب كان في طريقه إلى ماليزيا.

وقال كوكوه ويدودو المتحدث باسم وكالة البحث والانقاذ بمدينة بيكانباروعاصمة إقليم رياو إن القارب كان قد غادر جزيرة روبات بالإقليم أمس الأول الثلاثاء، ولكنه واجه مشكلة في المحرك.

وأضاف أنه تم إنقاذ عشرة أشخاص على الأقل، ومازالت عملية البحث عن المفقودين العشرة الأخرين مستمرة.

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