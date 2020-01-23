شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 40 جنديًا من جيش النظام في هجوم لمسلحين بإدلب والان نبدء بالتفاصيل

قتل أربعون جنديًا من جيش النظام السوري فيما أصيب ثمانون آخرون إثر هجوم شنه مسلحون اليوم في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأفادت وزارة الدفاع الروسية نقلًا عن وكالة "إنترفاكس" أن نحو 200 من المسلحين شاركوا في الهجوم على مواقع متقدمة لجيش النظام السوري أمس، مشيرةً إلى مقتل نحو 50 من المسلحين المشاركين في الهجوم.

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