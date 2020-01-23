الجبير للبرلمان الأوروبي: معلوماتكم حول السعودية مبنية على الشائعات

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم (الثلاثاء)، أن معلومات البرلمان الأوروبي حول بلاده «مبنية على الإشاعات».

وقال الجبير مخاطباً أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل: «معلوماتكم حول السعودية مبنية على الإشاعات. توقفوا عن انتقاد قضايانا. نحن دولة ذات سيادة لا نقبل أن تحاضروا علينا»، لافتاً إلى أن «دور أوروبا مهم في منطقتنا اقتصادياً وعسكرياً».

وأضاف، أن السعودية تواصل العمل على مكافحة الإرهاب للقضاء عليه، ولا تسمح بنشر الكراهية، وتلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف، متابعاً بالقول: «قطر تشعل نيران البغضاء والكراهية، وتستخدم منصاتها المختلفة لنشر وترويج ذلك الخطاب»، مبيناً أن «دعمها للمنظمات المتطرفة والإرهابية يضر بأمننا، وعليها تغيير سلوكها ووقف دعمها للإرهاب».

وجدد الوزير السعودي التأكيد على أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وقامت بالاعتداء على السعودية، منوهاً بأن الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون ضد سياسات النظام الإيراني.

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وفيما يخص اليمن، شدد الوزير السعودي على أن بلاده لم تبدأ الحرب، وإنما ميليشيا الحوثي من قامت بذلك، وارتكبت جرائم بحق الشعب اليمني، وأطلقت 300 صاروخ و100 طائرة مسيّرة على السعودية التي قدمت 14 مليار دولار لتنمية البلد الشقيق.

وحول العلاقات مع تركيا، أوضح أن «العلاقة قائمة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الرياض تتحفظ على تدخلات أنقرة في المنطقة.

وأفاد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية رداً على أحد أعضاء البرلمان الأوروبي، بأن المملكة «لا تحكم بالإعدام على من هم دون 18 سنة».