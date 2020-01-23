الاتحاد الآسيوي: القوة الجوية أبرز أندية العقد الماضي في كأس الاتحاد

2020-01-23 | 11:32
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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فريق القوة الجوية كأفضل نادٍ من خلال استعراض مسيرة إنجازات أندية غرب آسيا في بطولة كأس الاتحاد في العقد الأخير بعد إحرازه البطولة ثلاث مرات متتالية.
وتسيد فريق القوة الجوية المشهد خلال النصف الثاني من العقد الماضي حيث اعتلى منصة التتويج في ثلاث سنوات على التوالي، وقدم مستويات مميزة جعلته يعزز من حضور الكرة العراقية على الصعيد القاري.
وكانت العاصمة القطرية الدوحة شاهدة على التتويج الأول لفريق القوة الجوية عام 2016 عندما تغلب على فريق بنغالور الهندي بهدف حمل إمضاء حمادي أحمد، بينما أهدى زميله عماد محسن اللقب الثاني للفريق بتسجله هدف اللقاء الوحيد في مرمى فريق استقلال دوشنبيه الطاجيكي في نهائي العام 2017.
وعاد المهاجم وقائد الفريق حمادي أحمد ليكون أبرز نجوم المباراة النهائية التي أقيمت عام 2018 في البصرة عندما وقع مع زميله إبراهيم بايش على ثنائية فريقه في شباك فريق ألتين أسير من تركمانستان لتعيش الجماهير العراقية فرحة لا تُنسى باللقب الثالث على التوالي لفريقها.
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