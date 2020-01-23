السفير العراقي بانقرة: السلطات التركية استثنت الجالية العراقية من الشروط الجديدة للإقامة

أعلن السفير العراقي في تركيا حسن الجنابي، الخميس، ان السلطات التركية استثنت الجالية العراقية من الشروط الجديدة للإقامة.

وقال الجنابي في متصريح نشر على صفحته بالفيسبوك، وتابعته الخليج 365، ان "السلطات التركية ابلغتنا اليوم الخميس بقرارها في الاستجابة الطيبة لطلبنا باستثناء ابناء الجالية العراقية من الشروط الجديدة للإقامة في تركيا".

واضاف ان "الشروط الجديدة كانت ستتسبب بإلحاق الضرر بحوالي 70% من ابناء الجالية المقيمين بتركيا"، مقدما شكرة لـ"الحكومة التركية على تسهيل ذلك".