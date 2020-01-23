أعلن السفير العراقي في تركيا حسن الجنابي، الخميس، ان السلطات التركية استثنت الجالية العراقية من الشروط الجديدة للإقامة.
وقال الجنابي في متصريح نشر على صفحته بالفيسبوك، وتابعته الخليج 365، ان "السلطات التركية ابلغتنا اليوم الخميس بقرارها في الاستجابة الطيبة لطلبنا باستثناء ابناء الجالية العراقية من الشروط الجديدة للإقامة في تركيا".
واضاف ان "الشروط الجديدة كانت ستتسبب بإلحاق الضرر بحوالي 70% من ابناء الجالية المقيمين بتركيا"، مقدما شكرة لـ"الحكومة التركية على تسهيل ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير العراقي بانقرة: السلطات التركية استثنت الجالية العراقية من الشروط الجديدة للإقامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.