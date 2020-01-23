مطار دبي يُخضع الركاب القادمين على رحلات مباشرة من الصين للفحص الحراري

افادت الشركة المشغلة لمطار دبي، اليوم الخميس، بأنه سيتم فحص كل الركاب القادمين على رحلات مباشرة من الصين، بسبب تفشي فيروس كورونا هناك، مما أسفر عن وفاة 17 شخصا.
وفي وقت سابق، أعلنت مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، التي تواجه تفشي فيروس "كورونا الجديد" ، تعليق حركة النقل العام وغلق المطار ومحطات السكك الحديدية أمام الركاب المغادرين خارجها، وطالبت المواطنين بعدم الخروج من المدينة.
يشار إلى أن جميع الوفيات والغالبية العظمى من الإصابات المسجلة بالالتهاب الرئوي الحاد المرتبط بفيروس كورونا الجديد تم تسجيلها في "ووهان" عاصمة مقاطعة هوبي التي تم اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس بها الشهر الماضي.
وتوفي 17 شخصا، جميعهم في ووهان والمناطق المحيطة بها. وكان متوسط عمر الضحايا 73 عاما، وأكبرهم سنا يبلغ من العمر 89 عاما وأصغرهم 48 عاما.
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